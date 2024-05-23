Представлен первый в мире смартфон, способный пережить падение в кипящую воду

Уникальность новинки в том, что на нее распространяется гарантия, даже если пользователь утопил устройство. AGM X6 практически ничего не боится.

Корпус устройства защищен по стандарту IP69. Это означает, что смартфон можно облить горячей водой под мощной струей или даже закинуть в кипяток. Если после этого девайс сломается, AGM по гарантии бесплатно заменит его на новый.

Смартфон не боится падения с высоты до 60 метров и экстремальных температур от -20 до +80 °C, что позволяет носить его даже в баню. Он сохраняет работоспособность, если облить его сухим льдом или бросить в костер на одну минуту.