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Представлен первый в мире смартфон, «внутренности» которого можно выбирать перед покупкой
Всего существует 66 вариаций устройства
Компания Lava провела в Индии мероприятие, на котором представила ряд новинок. Самой интересной из них оказался смартфон Lava MyZ — первый в мире смартфон, «внутренности» которого можно выбирать перед покупкой.
«Болванка» девайса вполне стандартна: 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, чип MediaTek Helio G35 в качестве основы и аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч. Но увлекательная часть начинается тогда, когда мы касаемся прочих характеристик.
Пользователь может выбрать под себя количество оперативной и постоянной памяти, число и разрешение камер, а также цвет корпуса. В общей сложности, пользователь таким образом может скомбинировать 66 уникальных девайсов, сообщает The Hindu BusinessLine.
Отметим, что начальная цена Lava MyZ составляет 95 долларов. Но, в зависимости от выбранных «внутренностей», цена будет выше.