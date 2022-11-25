Представлен первый в мире защищённый смартфон с поддержкой сразу пяти SIM-карт

Таким образом, если учитывать физическую SIM-карту, аппарат способен «переварить» сразу пять симок. И именно эту особенность, судя по всему, сама Doogee будет активно продвигать — в остальном девайс получился вполне средним.

Так, в его основе лежит 8-ядерный чип Dimensity 900 5G от MediaTek. Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ, а постоянной — 256 ГБ. Её можно увеличить за счёт использования microSD-карт объёмом до 1 ТБ.