Представлен первый в мире защищённый смартфон с поддержкой сразу пяти SIM-карт

Представлен первый в мире защищённый смартфон с поддержкой сразу пяти SIM-картИ это его главная фишка
В последние годы компания Doogee пытается удивить пользователей необычными смартфонами. Вот и в этот раз бренд анонсировал V30 — защищённый телефон, который первым в мире (среди себе подобных) получил поддержку eSIM.
Таким образом, если учитывать физическую SIM-карту, аппарат способен «переварить» сразу пять симок. И именно эту особенность, судя по всему, сама Doogee будет активно продвигать — в остальном девайс получился вполне средним.
Так, в его основе лежит 8-ядерный чип Dimensity 900 5G от MediaTek. Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ, а постоянной — 256 ГБ. Её можно увеличить за счёт использования microSD-карт объёмом до 1 ТБ.
При этом производитель не поделился какой-либо информации об аккумуляторе и мощности зарядки девайса. Также остаются неизвестными его цена и характеристики камер.