Представлен Pixel 10 Pro Fold, ставший первым в мире складным смартфоном с защитой IP68

Представлен Pixel 10 Pro Fold, ставший первым в мире складным смартфоном с защитой IP68Старт продаж лишь в октябре
Это значит, что устройство защищено не только от воды, но и от мельчайшей пыли и песчинок, которые раньше считались главным врагом гибких экранов. Для этого Google применила новый шарнир без шестерёнок, который надёжнее и долговечнее.
Во внешнем виде изменений немного: корпус стал чуть уже, а рамки тоньше. В сложенном состоянии доступен 6,4-дюймовый дисплей Actua, в раскрытом — 8-дюймовый Super Actua Flex с яркостью до 3000 нит.
Ещё одно улучшение — увеличенная батарея, хотя точные цифры компания не раскрывает.
Смартфон получил все ключевые новшества серии Pixel 10: чип Tensor G5 с акцентом на ИИ-задачи и поддержку Qi2-зарядки через систему Pixelsnap. Беспроводная зарядка ограничена 15 Вт, но аксессуары на магнитах теперь можно использовать так же удобно, как в MagSafe.
Камеры остались на уровне прошлого поколения и уступают по возможностям «плоским» моделям Pixel 10 Pro. Pixel 10 Pro Fold поступит в продажу 9 октября по цене от $1799. Доступны два цвета — «moonstone» и «jade».