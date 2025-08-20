Представлен Pixel 10 Pro Fold, ставший первым в мире складным смартфоном с защитой IP68

Это значит, что устройство защищено не только от воды, но и от мельчайшей пыли и песчинок, которые раньше считались главным врагом гибких экранов. Для этого Google применила новый шарнир без шестерёнок, который надёжнее и долговечнее.

Во внешнем виде изменений немного: корпус стал чуть уже, а рамки тоньше. В сложенном состоянии доступен 6,4-дюймовый дисплей Actua, в раскрытом — 8-дюймовый Super Actua Flex с яркостью до 3000 нит.

Ещё одно улучшение — увеличенная батарея, хотя точные цифры компания не раскрывает.