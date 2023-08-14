Представлен «почти флагманский смартфон» с AMOLED и 108 Мп камерой за $200

Основная камера смартфона может похвастаться датчиком ISOCELL HM6 от Samsung с разрешением 108 Мп. Также в наличии ультраширокоугольная камера и макрообъектив. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Смартфон будет продаваться по цене $219 долларов с 21 по 27 августа.