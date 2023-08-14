Представлен «почти флагманский смартфон» с AMOLED и 108 Мп камерой за $200

Представлен «почти флагманский смартфон» с AMOLED и 108 Мп камерой за $200Неожиданный аппарат от производителя «неубиваемых» телефонов
Компания Blackview, известная своими смартфонами для активного отдыха, представила новую модель — Blackview A200 Pro.
Этот гаджет отличается от привычных устройств компании и представляет собой современный смартфон с высокотехнологическими характеристиками.
Так, Blackview A200 Pro получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,67” и частотой обновления 120 Гц.
Смартфон работает на процессоре Helio G99 от MediaTek и оснащён 12 ГБ оперативной памяти. Внутренний накопитель устройства составляет 256 ГБ, который можно расширить с помощью карты памяти.
Основная камера смартфона может похвастаться датчиком ISOCELL HM6 от Samsung с разрешением 108 Мп. Также в наличии ультраширокоугольная камера и макрообъектив. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.
Смартфон будет продаваться по цене $219 долларов с 21 по 27 августа.