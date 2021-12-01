Представлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 — на нём выйдут главные флагманы 2022 года

Представлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 — на нём выйдут главные флагманы 2022 годаСмартфоны на его основе обещают быть очень интересными
Забавный факт — свежие слухи о том, что SoC получит название Snapdragon 8Gx Gen 1 не подтвердились. Чип получил более простое название, фигурировавшее в более ранних утечках.
Разработан процессор по нормам 4-нм техпроцесса. В нём совмещены восемь вычислительных ядер с архитектурой ARMv9: одно мощное Kryo Prime (Arm Cortex X2) с тактовой частотой 3,0 ГГц, три производительных Kryo Performance (Arm Cortex A710) с частотой до 2,5 ГГц и четыре энергоэффективных Kryo Efficiency (Arm Cortex A510) с тактовой частотой до 1,8 ГГц.
За графику отвечает процессор Adreno. Он, по словам Qualcomm, на 30% более производительный и на 25% более энергоэффективный в сравнении с предшественником. Также Snapdragon 8 Gen 1 может похвастаться тем, что именно он является первым в мире процессором с 5G-модемом класса 10 Gigabit. А это значит, что скорость мобильного интернета может достигать 10 Гбит/с.
Ещё одной особенностью нового чипа стала поддержка мобильных камер разрешением до 100 Мп и быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 5.