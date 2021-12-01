Представлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 — на нём выйдут главные флагманы 2022 года

Забавный факт — свежие слухи о том, что SoC получит название Snapdragon 8Gx Gen 1 не подтвердились. Чип получил более простое название, фигурировавшее в более ранних утечках.

Разработан процессор по нормам 4-нм техпроцесса. В нём совмещены восемь вычислительных ядер с архитектурой ARMv9: одно мощное Kryo Prime (Arm Cortex X2) с тактовой частотой 3,0 ГГц, три производительных Kryo Performance (Arm Cortex A710) с частотой до 2,5 ГГц и четыре энергоэффективных Kryo Efficiency (Arm Cortex A510) с тактовой частотой до 1,8 ГГц.