Представлен QWERTY-смартфон BlackBerry KEY2 в красном

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания TCL Communication, которой сейчас принадлежит бренд BlackBerry, представила новый вариант смартфона BlackBerry KEY2.
Модель под названием BlackBerry KEY2 Red Edition выполнена в ярком красном цвете. И это все заметные отличия от обычной версии, выпущенной в прошлом году. Самое интересное, что красный смартфон с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти предлагается в Европе за 779 евро.
За эти деньги пользователь получит QWERTY-клавиатуру, 4,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, двойную основную камеру 12+12 Мп и 8-мегапиксельную фронтальную. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Аккумулятор обладает емкостью 3500 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.