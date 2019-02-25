Представлен QWERTY-смартфон BlackBerry KEY2 в красном

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания TCL Communication, которой сейчас принадлежит бренд BlackBerry, представила новый вариант смартфона BlackBerry KEY2.

Модель под названием BlackBerry KEY2 Red Edition выполнена в ярком красном цвете. И это все заметные отличия от обычной версии, выпущенной в прошлом году. Самое интересное, что красный смартфон с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти предлагается в Европе за 779 евро.