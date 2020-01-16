Представлен российский ударопрочный смартфон по цене выше, чем iPhone 11

Известно, что смартфон работает на базе Qualcomm Snapdragon 450 или Snapdragon 632 с операционной системой Android 9 Pie с поддержкой новых версий, однако отмечается, что в будущем планируется переход на российскую оболочку Astra Linux. MIG S6 оборудован экраном в 6 дюймов с разрешением 1440 х 720 пикселей, а также емким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой технологии беспроводной зарядки Qi. Что касается объема оперативной памяти, то смартфон доступен в нескольких модификациях: на 3 Гб/4 Гб оперативной и 32 Гб/64 Гб/128 Гб внутренней памяти.

Устройство оснастили защитой от влаги и пыли уровня IP67, а также возможностью работать при температурах от -20°C до +60°С. Кроме того, смартфон способен продолжить функционирование даже после падения на бетонную поверхность с 1,2 м высоты.