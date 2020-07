Представлен самый дешёвый смартфон Samsung

Работает самая доступная модель компании на базе MediaTek MT6739 с 4 ядрами ARM Cortex-A53. Смартфон получил 5,3-дюймовый дисплей с разрешением HD+, 1/2 ГБ оперативной памяти, а также 16/32 ГБ внутренней и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Поскольку Galaxy M01 Core создан в рамках программы Android Go, работает он под управлением Android 10 Go с оболочкой One UI. Основная камера рассчитана на 8 Мп, тогда как селфи-камера на 5 Мп. Устройство имеет поддержку 4G, VoLTE, модули Wi-Fi, Bluetooth 4.2.

На индийском рынке модификацию на 1/16 ГБ можно приобрести за 73 доллара или приблизительно 5 тыс рублей. В то же время, модель на 2/32 ГБ оценена в 87 долларов или 6 тыс рублей.