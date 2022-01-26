Представлен самый мощный Android-смартфон в истории

Телефоны
Сегодня в 15:34
1 мин.
Представлен самый мощный Android-смартфон в историиОхлаждать его будет продвинутая система с огромной площадью
Несмотря на то, что Qualcomm представила свой флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1 ещё в конце 2021 года, до сих пор ни один смартфон не смог по-настоящему реализовать потенциал SoC.
Судя по всему, совсем скоро такой аппарат поступит в продажу. Речь идёт о Nubia Red Magic 7, который умудрился набрать в AnTuTu рекордные 1 101 769 баллов. Для сравнения, большинство актуальных флагманов на новейшем Snapdragon максимум достигают уровня в 1 020 000 – 1 060 000 баллов.
О результатах тестирования рассказали представители самой Nubia. Помимо этого, стало известно, что смартфон оснастят продвинутой системой охлаждения с площадью рассеивания тепла 41 279 мм2. Также устройство получит поддержку сверхбыстрой зарядки на 165 Вт.
Напомним, что ранее в сети всплывала информация о том, что в Red Magic 7 поместят аккумулятор на 4500 мАч, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной.
Источник: Gizchina