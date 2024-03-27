Представлен складной флагман Vivo X Fold 3 Pro со Snapdragon 8 Gen 3 и ценой «ниже ожидаемого»Samsung, ну как вы там?
В основе новинки лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, работающий в паре с 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.
Одной из главных фишек стала продвинутая камера Zeiss с 64-мегапиксельным телефото-модулем, обеспечивающим 3-кратный оптический зум и 100-кратное цифровое приближение.
Также имеются 50-мегапиксельные основная и сверхширокоугольная камеры.
За автономность X Fold 3 Pro отвечает объемная батарея емкостью 5700 мАч с поддержкой быстрой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.
Внутренний складной дисплей имеет диагональ 8.03 дюйма и разрешение 2480 х 2200 пикселей, внешний экран размером 6.53 дюйма выполнен по той же AMOLED-матрице с разрешением 2748 х 1172.
Удивительно, но несмотря на столь солидное аппаратное оснащение, Vivo удалось сдержать стоимость новинки в разумных пределах.
В Китае смартфон доступен по цене от $1385 за версию с 512 ГБ памяти. Ожидается, что на глобальном рынке гаджет будет стоить примерно столько же, что заметно дешевле прогнозов инсайдеров.