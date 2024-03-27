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Телефоны
Опубликовано 27 марта 2024, 07:27
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Представлен складной флагман Vivo X Fold 3 Pro со Snapdragon 8 Gen 3 и ценой «ниже ожидаемого»

Samsung, ну как вы там?
Компания Vivo официально представила свой новый флагманский складной смартфон X Fold 3 Pro. Устройство получило топовое «железо», но при этом его цена оказалась ниже, чем ожидалось.

В основе новинки лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, работающий в паре с 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.

Одной из главных фишек стала продвинутая камера Zeiss с 64-мегапиксельным телефото-модулем, обеспечивающим 3-кратный оптический зум и 100-кратное цифровое приближение.

Также имеются 50-мегапиксельные основная и сверхширокоугольная камеры.

За автономность X Fold 3 Pro отвечает объемная батарея емкостью 5700 мАч с поддержкой быстрой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

Представлен складной флагман Vivo X Fold 3 Pro со Snapdragon 8 Gen 3 и ценой «ниже ожидаемого»
© NotebookCheck.net

Внутренний складной дисплей имеет диагональ 8.03 дюйма и разрешение 2480 х 2200 пикселей, внешний экран размером 6.53 дюйма выполнен по той же AMOLED-матрице с разрешением 2748 х 1172.

Удивительно, но несмотря на столь солидное аппаратное оснащение, Vivo удалось сдержать стоимость новинки в разумных пределах.

В Китае смартфон доступен по цене от $1385 за версию с 512 ГБ памяти. Ожидается, что на глобальном рынке гаджет будет стоить примерно столько же, что заметно дешевле прогнозов инсайдеров.

Источник:NotebookCheck.net
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vivo
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#Складной смартфон