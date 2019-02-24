Представлен складной смартфон Huawei Mate X с гибким дисплеем

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Huawei представила свой первый смартфон в складном форм-факторе с гибким дисплеем.
В отличие от уже анонсированного смартфона Samsung Galaxy Fold, разработка Huawei складывается дисплеем наружу, а не внутрь и не обладает вторым экраном за ненадобностью.
В сложенном состоянии доступен 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 2480 х 1148 пикселей. В разложенном — 8-дюймовый с разрешением 2480 х 2200 пикселей. С обратной стороны в сложенном состоянии дисплей меньше — диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2480 х 892 пикселей с полосой корпуса с элементами управления и камерой с тремя модулями, которую можно использовать в том числе для селфи.
В разложенном состоянии толщина смартфона составляет всего 5,4 мм, в сложенном — 11 мм.
Компания «прошлась» по конкуренту — смартфону Samsung Galaxy Fold. Отметив, что дисплей у него меньше, есть неудобный вырез под камеры, а ещё он толще и складывается с зазором между половинами.
Аппаратной основой стал флагманский процессор Kirin 980, есть поддержка сотовых сетей пятого поколения благодаря модему Balong 5000 со скоростью загрузки до 4,6 Мбит/с. Это заметно быстрее Snapdragon X50 парного к Qualcomm Snapdragon 855, обеспечивающего до 2,3 Гбит/с. Смартфон получил 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти.
В смартфоне используется двойная батарея общей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Кнопка включения и сканер отпечатков пальцев расположены на торце. В основе лежит Android с доработанной оболочкой EMUI.
Продажи Huawei Mate X начнутся в середине 2019 года по цене 2299 евро. Это заметно дороже Samsung Galaxy Fold, который выйдет в апреле за 1980 долларов.