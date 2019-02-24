Представлен складной смартфон Huawei Mate X с гибким дисплеем

Компания «прошлась» по конкуренту — смартфону Samsung Galaxy Fold. Отметив, что дисплей у него меньше, есть неудобный вырез под камеры, а ещё он толще и складывается с зазором между половинами.

Аппаратной основой стал флагманский процессор Kirin 980, есть поддержка сотовых сетей пятого поколения благодаря модему Balong 5000 со скоростью загрузки до 4,6 Мбит/с. Это заметно быстрее Snapdragon X50 парного к Qualcomm Snapdragon 855, обеспечивающего до 2,3 Гбит/с. Смартфон получил 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

В смартфоне используется двойная батарея общей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Кнопка включения и сканер отпечатков пальцев расположены на торце. В основе лежит Android с доработанной оболочкой EMUI.

Продажи Huawei Mate X начнутся в середине 2019 года по цене 2299 евро. Это заметно дороже Samsung Galaxy Fold, который выйдет в апреле за 1980 долларов.