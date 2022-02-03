Представлен смартфон Motorola с поддержкой стилуса за 23 тысячи рублей

Но, судя по всему, включиться в борьбу на этом поприще решили и ребята из Motorola. Так, компания представила на рынке США смартфон Moto G Stylus 2022. Его отличительной особенностью стала стандартный разъём для наушников, а также поддержка стилуса.

При этом в основу девайса лёг чип Helio G88 от MediaTek. Размер дисплея нового Moto G Stylus — 6,8 дюйма, при этом частота его обновления — 90 Гц. Основная камера тройная, на 50, 8 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч.