Представлен смартфон Motorola с поддержкой стилуса за 23 тысячи рублей

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Представлен смартфон Motorola с поддержкой стилуса за 23 тысячи рублейПри этом остальные характеристики тоже на уровне
В последнее время немногие компании радуют современными смартфонами с поддержкой стилуса. На слуху разве что Samsung, у которой данную «фишку» переняла линейка Galaxy S.
Но, судя по всему, включиться в борьбу на этом поприще решили и ребята из Motorola. Так, компания представила на рынке США смартфон Moto G Stylus 2022. Его отличительной особенностью стала стандартный разъём для наушников, а также поддержка стилуса.
При этом в основу девайса лёг чип Helio G88 от MediaTek. Размер дисплея нового Moto G Stylus — 6,8 дюйма, при этом частота его обновления — 90 Гц. Основная камера тройная, на 50, 8 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч.
На выбор представлено две версии — 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. За базовую версию просят 300 долларов (23 тыс рублей).
Источник: The Verge