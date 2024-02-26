Представлен смартфон с аккумулятором на 28 000 мАч, который нужно заряжать лишь раз в неделю

Этот монстр с IP69-защитой создан для приключений. 122 часа разговоров, 94 дня в режиме ожидания — Hard Case P28K не подведет.

Правда, за автономность, как и за все в этой жизни, придется платить. Толщина 27.8 мм и вес 570 г — это в 3 раза больше, чем у того же iPhone 15!