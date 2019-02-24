Представлен смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой 5G: цены и сроки начала продаж в Европе

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой 5G для международного рынка.

Ранее он несколько раз показывался на разных выставках и конференциях. Теперь же состоялся полноценный анонс. В отличие от стандартного Xiaomi Mi Mix 3 смартфон основан на флагманском процессоре 2019 года — Qualcomm Snapdragon 855, а не прошлогоднем Snapdragon 845, и оснащается модемом Snapdragon X50 с поддержкой 5G.