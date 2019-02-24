Представлен смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой 5G: цены и сроки начала продаж в Европе

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой 5G для международного рынка.
Ранее он несколько раз показывался на разных выставках и конференциях. Теперь же состоялся полноценный анонс. В отличие от стандартного Xiaomi Mi Mix 3 смартфон основан на флагманском процессоре 2019 года — Qualcomm Snapdragon 855, а не прошлогоднем Snapdragon 845, и оснащается модемом Snapdragon X50 с поддержкой 5G.
Xiaomi Mi Mix 3 5G отличается от обычного Xiaomi Mi Mix 3 ещё и ёмкостью аккумулятора — она выросла с 3200 до 3800 мАч.
Xiaomi Mi Mix 3 5G станет доступен в синем и чёрном цвете в мае 2019 года по цене 599 евро у нескольких партнёров-операторов в Европое.
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