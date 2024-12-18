Представлен смартфон в лучших традициях Meizu Pro 7 — с двумя дисплеями и стильным дизайном

Представлен смартфон в лучших традициях Meizu Pro 7 — с двумя дисплеями и стильным дизайномЯ не плачу, это слезы...
Второй 1.57-дюймовый AMOLED-дисплей на задней панели, называемый Instascreen, встроен в блок камер. Он позволяет принимать вызовы, отображать уведомления и время, а также служить видоискателем для 64-мегапиксельной основной камеры при съёмке селфи.
Такой подход очень сильно напоминает легендарный Meizu Pro 7 — у смартфона также был второй экран внутри блока камер.
Основной 6.67-дюймовый дисплей получил AMOLED-матрицу с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Новинка оснащена чипом Dimensity 7025, работает на базе Android 14 и получит обновление до Android 15. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.
Lava Blaze Duo доступен в цветах Celestial Blue и Arctic White. Цена версии 6/128 ГБ составит 16 999 рупий (около $200), а конфигурация 8/128 ГБ обойдётся в 17 999 рупий ($212).
Продажи стартуют 20 декабря на Amazon India.