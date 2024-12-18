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Опубликовано 18 декабря 2024, 07:24
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Представлен смартфон в лучших традициях Meizu Pro 7 — с двумя дисплеями и стильным дизайном

Я не плачу, это слезы...
Компания Lava Mobiles анонсировала Blaze Duo — смартфон с двумя экранами и стильным дизайном.
Представлен смартфон в лучших традициях Meizu Pro 7 — с двумя дисплеями и стильным дизайном
© GSMArena

Второй 1.57-дюймовый AMOLED-дисплей на задней панели, называемый Instascreen, встроен в блок камер. Он позволяет принимать вызовы, отображать уведомления и время, а также служить видоискателем для 64-мегапиксельной основной камеры при съёмке селфи.

Такой подход очень сильно напоминает легендарный Meizu Pro 7 — у смартфона также был второй экран внутри блока камер.

Основной 6.67-дюймовый дисплей получил AMOLED-матрицу с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Представлен смартфон в лучших традициях Meizu Pro 7 — с двумя дисплеями и стильным дизайном
© GSMArena

Новинка оснащена чипом Dimensity 7025, работает на базе Android 14 и получит обновление до Android 15. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.

Lava Blaze Duo доступен в цветах Celestial Blue и Arctic White. Цена версии 6/128 ГБ составит 16 999 рупий (около $200), а конфигурация 8/128 ГБ обойдётся в 17 999 рупий ($212).

Продажи стартуют 20 декабря на Amazon India.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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