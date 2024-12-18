Представлен смартфон в лучших традициях Meizu Pro 7 — с двумя дисплеями и стильным дизайном

Второй 1.57-дюймовый AMOLED-дисплей на задней панели, называемый Instascreen, встроен в блок камер. Он позволяет принимать вызовы, отображать уведомления и время, а также служить видоискателем для 64-мегапиксельной основной камеры при съёмке селфи.

Такой подход очень сильно напоминает легендарный Meizu Pro 7 — у смартфона также был второй экран внутри блока камер.

Основной 6.67-дюймовый дисплей получил AMOLED-матрицу с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.