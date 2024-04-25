Представлен стильный смартфон с Hi-Fi аудио и 3.5 мм разъемом всего за $350

Представлен стильный смартфон с Hi-Fi аудио и 3.5 мм разъемом всего за $350Отличный вариант для фанатов качественного звука
Главная фишка устройства – Hi-Fi звук. Оно оснащено разъемами для наушников 3.5 мм (до 2 Vrms) и 4.4 мм (до 4 Vrms), а также ЦАП Cirrus Logic MasterHIFI, обеспечивающим широкий динамический диапазон (132 дБ) и высокое соотношение сигнал/шум (117 дБ).
Фирменное приложение Moondrop Audio Center позволяет тонко настраивать параметры звука.
Помимо аудиовозможностей, MIAD01 обладает современными характеристиками: 6.7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 7050, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.
Смартфон также может похвастаться 64-мегапиксельной основной камерой, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим 33-ваттную зарядку.
MIAD01 поступит в продажу в Китае 25 апреля по цене около $350. На данный момент информация о доступности MIAD01 за пределами Китая отсутствует.