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Телефоны
Опубликовано 25 апреля 2024, 09:01
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Представлен стильный смартфон с Hi-Fi аудио и 3.5 мм разъемом всего за $350

Отличный вариант для фанатов качественного звука
Компания Moondrop представила свой новый смартфон — Moondrop MIAD01.
Представлен стильный смартфон с Hi-Fi аудио и 3.5 мм разъемом всего за $350
© Twitter

Главная фишка устройства – Hi-Fi звук. Оно оснащено разъемами для наушников 3.5 мм (до 2 Vrms) и 4.4 мм (до 4 Vrms), а также ЦАП Cirrus Logic MasterHIFI, обеспечивающим широкий динамический диапазон (132 дБ) и высокое соотношение сигнал/шум (117 дБ).

Фирменное приложение Moondrop Audio Center позволяет тонко настраивать параметры звука.

Представлен стильный смартфон с Hi-Fi аудио и 3.5 мм разъемом всего за $350
© Twitter

Помимо аудиовозможностей, MIAD01 обладает современными характеристиками: 6.7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 7050, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон также может похвастаться 64-мегапиксельной основной камерой, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим 33-ваттную зарядку.

Представлен стильный смартфон с Hi-Fi аудио и 3.5 мм разъемом всего за $350
© Twitter

MIAD01 поступит в продажу в Китае 25 апреля по цене около $350. На данный момент информация о доступности MIAD01 за пределами Китая отсутствует.

Источник:Twitter
Автор:Булат Кармак
Теги:
#смартфон
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#Hi-Fi