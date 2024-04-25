Представлен стильный смартфон с Hi-Fi аудио и 3.5 мм разъемом всего за $350

Главная фишка устройства – Hi-Fi звук. Оно оснащено разъемами для наушников 3.5 мм (до 2 Vrms) и 4.4 мм (до 4 Vrms), а также ЦАП Cirrus Logic MasterHIFI, обеспечивающим широкий динамический диапазон (132 дБ) и высокое соотношение сигнал/шум (117 дБ).

Фирменное приложение Moondrop Audio Center позволяет тонко настраивать параметры звука.