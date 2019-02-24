Представлен сверхбюджетный смартфон Nokia 1 Plus

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания HMD Global представила сверхбюджетный смартфон Nokia 1 Plus.
Смартфон оснащается 5,45-дюймовым IPS-дисплеем соотношением сторон 18:9 и разрешением FWVGA+ (480 x 960 пикселей), камерами на 8 и 5 Мп, аккумулятром ёмкостью 2500 мАч и поддерживает сменные панельки Xpress-on.
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Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie (Go edition), оптимизированной для моделей начального уровня.
Nokia 1 Plus поступит в продажу с начала марта по цене всего 99 долларов в трёх цветовых вариантах — красном, чёрном и синем.