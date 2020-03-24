Представлен сверхмощный бюджетный смартфон от главного конкурента Xiaomi

Смартфон оборудован 6,5-дюймовым HD+ IPS-экраном с вырезом в форме капли для 5 Мп селфи- камеры. Что касается основной, то она оснащена тремя модулями на 12, 2 и 2 Мп с поддержкой четырехкратного зума. realme C3 оснащен энергоемким аккумулятором на 5000 мАч, с поддержкой технологии обратной зарядки.

Технически MediaTek Helio G70 близок к прошлогоднему процессору среднего класса, Qualcomm Snapdragon 710: два мощных ядра Cortex-A76 дополнены шестью экономичными ядрами Cortex-A55. Напомним, Snapdragon 710 устанавливался в такие смартфоны, как Meizu 16 или Xiaomi Mi 9 SE стоимостью свыше 15 тысяч рублей. В сравнении с аналогичными по рекомендованной цене конкурентами модели на базе Helio G70 оказываются значительно быстрее в процессорных дисциплинах. Например, Xiaomi Redmi 8 на базе Snapdragon 439 демонстрирует производительность на 80% ниже, а Huawei P Smart Z на базе Kirin 710 отстаёт, по меньшей мере, на 15%.

Realme C3 появится в продаже уже 28 марта. На старте продаж компания предусмотрела уникальное предложение, которое подразумевает скидку в 1 тысячу рублей РРЦ в магазинах партнеров. Так, за модификацию на 3 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти с поддержкой NFC модуля компания, с учетом специального предложения, которое продлится до 14 апреля, попросит 9,9 тыс рублей. В то время как версия 3/32Гб, которую начнут продавать 7 апреля, обойдется в 8,9 тыс рублей с учетом вышеописанного предложения.