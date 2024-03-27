Представлен Vivo V40 SE с процессором среднего бюджета Snapdragon 4 Gen 2«На бумаге» выглядит интересно
Аппарат получил производительный процессор Snapdragon 4 Gen 2, изготовленный по 4-нанометровому техпроцессу, в паре с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.
Особенностью новинки стал крупный 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, поддержкой частоты обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 кд/м2 при просмотре HDR-контента.
Экран полностью охватывает цветовое пространство DCI-P3 и оснащен сканером отпечатков пальцев.
В основной камере смартфона используется 50-мегапиксельный датчик, дополненный модулями на 8 и 2 Мп. Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный сенсор. Емкость аккумулятора составляет внушительные 5000 мАч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки.
Vivo V40 SE доступен в двух цветовых решениях — кристально-черном с пластиковой панелью и фиолетовом с искусственной кожаной отделкой.
Корпус обеих версий защищен от пыли, влаги и царапин по стандарту IP5X/IPX4. Работает новинка под управлением Funtouch OS 14 на базе Android 14.