Представлен Vivo V40 SE с процессором среднего бюджета Snapdragon 4 Gen 2

В основной камере смартфона используется 50-мегапиксельный датчик, дополненный модулями на 8 и 2 Мп. Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный сенсор. Емкость аккумулятора составляет внушительные 5000 мАч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки.

Vivo V40 SE доступен в двух цветовых решениях — кристально-черном с пластиковой панелью и фиолетовом с искусственной кожаной отделкой.

Корпус обеих версий защищен от пыли, влаги и царапин по стандарту IP5X/IPX4. Работает новинка под управлением Funtouch OS 14 на базе Android 14.