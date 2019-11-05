Представлен Xiaomi Mi CC9 Pro — первый серийный смартфон со 108 Мп камерой

Стало известно, что нашумевшее устройство базируется не на топовом процессоре Snapdragon 855 Plus, а на среднем Snapdragon 730G. Отмечается, что Xiaomi CC9 Pro оснащен высокими возможностями камеры, напомним, что ее разрешение составляет 108 МП, а также мощным аккумулятором емкостью в 5260 мАч, с поддержкой технологии быстрой зарядки, что позволяет полностью зарядить смартфон за 65 минут. Экран новинки имеет немного загнутые в боковые части края.