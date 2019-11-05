Представлен Xiaomi Mi CC9 Pro — первый серийный смартфон со 108 Мп камерой
Стало известно, что нашумевшее устройство базируется не на топовом процессоре Snapdragon 855 Plus, а на среднем Snapdragon 730G. Отмечается, что Xiaomi CC9 Pro оснащен высокими возможностями камеры, напомним, что ее разрешение составляет 108 МП, а также мощным аккумулятором емкостью в 5260 мАч, с поддержкой технологии быстрой зарядки, что позволяет полностью зарядить смартфон за 65 минут. Экран новинки имеет немного загнутые в боковые части края.
Представители компании также объявили цену смартфона. Так, модификация с 6 ГБ оперативной и 128 постоянной памяти можно приобрести за 400 долларов, версия на 8 ГБ оперативной и 128 постоянной памяти предлагается по стоимости 440 долларов и самая старшая версия с оперативной памятью в 8 ГБ и постоянной в 256 ГБ стоит порядка 500 долларов.