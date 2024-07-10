Представлена китайская версия Realme GT6. Не путать с глобальной версией

Корпус выполнен из алюминиевого сплава с защитой IP65 от влаги и пыли. Основная камера на 50 Мп оснащена сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией, дополнительно есть сверхширокоугольная камера на 8 Мп и фронтальная на 16 Мп.

Смартфон поддерживает ИК-пульт, NFC, двухчастотный GPS, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена начинается от $380 за версию 12/256 ГБ.