Представлена китайская версия Realme GT6. Не путать с глобальной версией

Опубликовано 10 июля 2024, 07:08
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Представлена китайская версия Realme GT6. Не путать с глобальной версиейЦена очень приятная
Компания Realme представила в Китае новый флагманский смартфон Realme GT6, который отличается от глобальной версии.
Смартфон оснащен 6.78-дюймовым экраном LTPO OLED с яркостью до 6000 нит и частотой обновления от 1 до 120 Гц.
За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm в сочетании с оперативкой стандарта LPDDR5X и постоянной памятью UFS 4.0.
Realme GT6 получил аккумулятор на 5800 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки, обеспечивающей 50% заряда за 12 минут.
Корпус выполнен из алюминиевого сплава с защитой IP65 от влаги и пыли. Основная камера на 50 Мп оснащена сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией, дополнительно есть сверхширокоугольная камера на 8 Мп и фронтальная на 16 Мп.
Смартфон поддерживает ИК-пульт, NFC, двухчастотный GPS, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена начинается от $380 за версию 12/256 ГБ.