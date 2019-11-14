Представлена раскладушка с гибким экраном Motorola Razr

Но сравнивать две модели, конечно, нельзя. Версия 2019 года получила 6,2-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9. Помимо основного дисплея смартфон имеет внешний вспомогательный диагональю 2,7 дюйма. С его помощью можно отвечать на сообщения, производить бесконтактную оплату, управлять музыкой, делать селфи и использовать Google Assistant.

Корпус Motorola Razr изготовлен из нержавеющей стали и защищённого стекла 3D Gorilla Glass. Шарнир с нулевым зазором позволяет уберечь экран от попадания пыли и мусора. Кроме того, устройство имеет защиту от воды, а точнее от брызг. Погружать его в жидкость целиком всё-таки нельзя.