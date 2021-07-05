Представлена специальная версия прошлогоднего флагмана Huawei за 4,5 миллиона рублей

Лимитированное издание назвали «Драгоценной гармонией». Всего будет выпущено 8 экземпляров, каждый из которых оценили в 4 590 000 рублей. При этом 3 из них уже зарезервированы, если верить сообщению на официальном сайте компании.

Сообщается, что в отделке корпуса эксклюзивного Huawei Mate 40 Pro используется 18-каратное золото. Задняя крышка при этом украшена изображениями в стилистике традиционной китайской культуры.