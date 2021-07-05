Представлена специальная версия прошлогоднего флагмана Huawei за 4,5 миллиона рублей

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Представлена специальная версия прошлогоднего флагмана Huawei за 4,5 миллиона рублейВнезапно, выглядит очень интересно
Российская компания Caviar, известная созданием лимитированных версий флагманских смартфонов, представила свежую новинку. На этот раз специалисты добрались до прошлогоднего флагмана Huawei — Huawei Mate 40 Pro.
Лимитированное издание назвали «Драгоценной гармонией». Всего будет выпущено 8 экземпляров, каждый из которых оценили в 4 590 000 рублей. При этом 3 из них уже зарезервированы, если верить сообщению на официальном сайте компании.
Сообщается, что в отделке корпуса эксклюзивного Huawei Mate 40 Pro используется 18-каратное золото. Задняя крышка при этом украшена изображениями в стилистике традиционной китайской культуры.
Так, например, на «спинке» устройства можно найти черепаху — символ бессмертия и плодородия. Также художники изобразили на ней журавля. Он в Китае считается вестником счастья и удачи.