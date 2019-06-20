Представлена сверхбыстрая зарядка для смартфонов

Китайская компания Vivo представила сверхбыструю технологию зарядки смартфонов Super FlashCharge. Технология мощностью 120 Вт позволяет зарядить аккумулятор смартфона ёмкостью 4000 мАч за 13 минут.

По словам Vivo, заряда на 50% удастся добиться всего за 5 минут. На данный момент это самая скоростная заявленная технология для зарядки смартфонов.

В марте Xiaomi анонсировала аналогичную разработку, но несколько «слабее». Технология Super Charge Turbo мощностью 100 Вт обеспечивала зарядку аккумулятора на 4000 мАч за 17 минут.

Как мы видим, разработка Vivo работает быстрее, по крайней мере, в теории. Сроков запуска технологии на коммерческие рельсы разработчик пока не назвал.

Из представленных на рынке смартфонов сейчас самым быстрым может считаться игровой смартфон iQOO, представленный Vivo в апреле. Он поддерживает 44-ваттную технологию и заряжается за 45 минут с нуля до 100%.