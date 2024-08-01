Представлена улучшенная Plus-версия смартфона Nothing Phone (2a)

Новинка получила обновленный процессор Dimensity 7350 Pro, разработанный совместно с MediaTek, который обещает прирост производительности на 10% для CPU и на 30% для GPU.

Кроме того, телефон оснащен новой фронтальной камерой на 50 Мп с поддержкой записи видео в 4K.

Внешний вид тоже изменился: теперь доступны два новых цвета — металлический серый и обновленный черный. Емкость аккумулятора увеличена до 5000 мАч, а поддержка быстрой зарядки выросла до 50 Вт.