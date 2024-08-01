Телефоны
Опубликовано 01 августа 2024, 07:34
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Представлена улучшенная Plus-версия смартфона Nothing Phone (2a)

Размер остался прежним
Компания Nothing представила улучшенную версию своего смартфона Phone (2a) — Phone (2a) Plus.
Представлена улучшенная Plus-версия смартфона Nothing Phone (2a)
© GSMArena

Новинка получила обновленный процессор Dimensity 7350 Pro, разработанный совместно с MediaTek, который обещает прирост производительности на 10% для CPU и на 30% для GPU.

Кроме того, телефон оснащен новой фронтальной камерой на 50 Мп с поддержкой записи видео в 4K.

Внешний вид тоже изменился: теперь доступны два новых цвета — металлический серый и обновленный черный. Емкость аккумулятора увеличена до 5000 мАч, а поддержка быстрой зарядки выросла до 50 Вт.

Представлена улучшенная Plus-версия смартфона Nothing Phone (2a)
© GSMArena

Экран остался прежним — это 6.7-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Смартфон работает на базе Nothing OS 2.6 на Android 14 с интеграцией ChatGPT и новым виджетом, который озвучивает новости голосом финансового директора компании.

Продажи начнутся 3 августа в Лондоне и 7 августа в США. В Индии стоимость составит от $334 за версию с 8/256 ГБ и $358 за 12/256 ГБ.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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