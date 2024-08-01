Представлена улучшенная Plus-версия смартфона Nothing Phone (2a)Размер остался прежним
Новинка получила обновленный процессор Dimensity 7350 Pro, разработанный совместно с MediaTek, который обещает прирост производительности на 10% для CPU и на 30% для GPU.
Кроме того, телефон оснащен новой фронтальной камерой на 50 Мп с поддержкой записи видео в 4K.
Внешний вид тоже изменился: теперь доступны два новых цвета — металлический серый и обновленный черный. Емкость аккумулятора увеличена до 5000 мАч, а поддержка быстрой зарядки выросла до 50 Вт.
Экран остался прежним — это 6.7-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц.
Смартфон работает на базе Nothing OS 2.6 на Android 14 с интеграцией ChatGPT и новым виджетом, который озвучивает новости голосом финансового директора компании.
Продажи начнутся 3 августа в Лондоне и 7 августа в США. В Индии стоимость составит от $334 за версию с 8/256 ГБ и $358 за 12/256 ГБ.