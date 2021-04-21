Представленные накануне фиолетовые iPhone 12 получат новую функцию

Устройство поступит в продажу уже в текущую пятницу, 23 апреля. При этом, так как из коробки новинка будет работать под управлением iOS 14.5, смартфон уже умеет использовать часы Apple Watch для разблокировки при ношении маски, передаёт Gizmochina. Купленные ранее iPhone 12 серии получат эту возможность лишь с обновлением.

Напомним, что вместе с новой расцветкой iPhone, компания Apple также анонсировала «умные» брелоки AirTag, моноблок iMac в совершенно новом дизайне, а также iPad Pro с «компьютерным» чипом Apple M1.