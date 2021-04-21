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Представленные накануне фиолетовые iPhone 12 получат новую функцию
Купить новинку можно будет уже 23 апреля
На вчерашней весенней презентации Apple анонсировала новый цвет iPhone 12 и 12 mini. Помимо интересного внешнего вида, новинки также получат и новую функцию, которая для других модификаций станет доступна лишь с обновлением.
Устройство поступит в продажу уже в текущую пятницу, 23 апреля. При этом, так как из коробки новинка будет работать под управлением iOS 14.5, смартфон уже умеет использовать часы Apple Watch для разблокировки при ношении маски, передаёт Gizmochina. Купленные ранее iPhone 12 серии получат эту возможность лишь с обновлением.
Напомним, что вместе с новой расцветкой iPhone, компания Apple также анонсировала «умные» брелоки AirTag, моноблок iMac в совершенно новом дизайне, а также iPad Pro с «компьютерным» чипом Apple M1.