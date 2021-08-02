Представленный две недели назад смартфон OnePlus взорвался и травмировал пользовательницу

Телефоны
Сегодня в 14:25
Представленный две недели назад смартфон OnePlus взорвался и травмировал пользовательницуПродолжая традиции Samsung Galaxy Note 7
Долгое время OnePlus старалась идти наперекор рынку и выпускать по одной-две модели смартфонов за год.
Но затем руководство бренда решило, что компании нужно завоёвывать новые рынки, результатом чего в том числе стало появление линейки Nord. Около двух недель назад был представлен новый недорогой смартфон OnePlus — OnePlus Nord 2. И он, к сожалению фанатов, уже успел показать себя не с лучшей стороны.
Так, по данным The Times of India, один из экземпляров новинки взорвался прямо на руках у одной из пользовательниц. Произошло это во время велопрогулки. Муж девушки сообщил, что его супруга в результате получила травму.
Стоит отметить, что затем пост с жалобой на инцидент пропал из соцсетей мужчины. Не до конца ясно, с чем это может быть связано — возможно, представители бренда решили урегулировать вопрос «тихо», без особой огласки.