Представленный две недели назад смартфон OnePlus взорвался и травмировал пользовательницу

Но затем руководство бренда решило, что компании нужно завоёвывать новые рынки, результатом чего в том числе стало появление линейки Nord. Около двух недель назад был представлен новый недорогой смартфон OnePlus — OnePlus Nord 2. И он, к сожалению фанатов, уже успел показать себя не с лучшей стороны.