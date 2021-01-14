Представленный на днях флагманский смартфон Vivo iQOO продаётся со скидкой на AliExpress

На днях Vivo представила свой новый флагман под брендом iQOO — iQOO 7. Устройство получило не только мощное железо, но и интересную фишку со сверхбыстрой зарядкой. Сейчас же стало известно, что анонсированная недавно новинка уже продаётся со скидкой на AliExpress.