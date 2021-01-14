ferra.ru
Телефоны
Сегодня 08:29

Представленный на днях флагманский смартфон Vivo iQOO продаётся со скидкой на AliExpress

И раз это AliExpress, смартфон можно заказать и в Россию
На днях Vivo представила свой новый флагман под брендом iQOO — iQOO 7. Устройство получило не только мощное железо, но и интересную фишку со сверхбыстрой зарядкой. Сейчас же стало известно, что анонсированная недавно новинка уже продаётся со скидкой на AliExpress.

Так, изначальная цена устройства на площадке составляет 45 496 рублей, пишет Mobiletelefon.ru. Но если применить купоны магазина и промокод newsmail400jan, то цена снизится до 44 945 рублей. По данным ресурса, используя монетки, стоимость смартфона и вовсе можно «добить» примерно до 44 000 рублей.

Напомним, что iQOO 7 работает на базе процессора Snapdragon 888, поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц, а также заряжается от 0 до 100% за 15 минут. И это с учётом того, что батарея тут на 4 000 мАч.