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Представленный на днях флагманский смартфон Vivo iQOO продаётся со скидкой на AliExpress
И раз это AliExpress, смартфон можно заказать и в Россию
На днях Vivo представила свой новый флагман под брендом iQOO — iQOO 7. Устройство получило не только мощное железо, но и интересную фишку со сверхбыстрой зарядкой. Сейчас же стало известно, что анонсированная недавно новинка уже продаётся со скидкой на AliExpress.
Напомним, что iQOO 7 работает на базе процессора Snapdragon 888, поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц, а также заряжается от 0 до 100% за 15 минут. И это с учётом того, что батарея тут на 4 000 мАч.