Представлено защитное стекло для смартфонов, способное выжить после падения на бетон с метровой высоты

Представители бренда рассказали, что их новое стекло успешно прошло испытание падением на похожую на бетон поверхность с высоты 1 метра. Более того — соответствующее видео можно посмотреть чуть ниже в нашем материале.

Вице-президент Corning Дэвид Веласкес отмети, что Victus 2 был разработан с учётом все более популярных складных смартфонов. При этом новинка должна «улучшить характеристики защитного стекла для более крупных и тяжёлых устройств».

Сообщается, что первые устройства, оснащённые свежей защитой от Corning, поступят в продажу уже в начале 2023 года.