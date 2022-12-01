Представлено защитное стекло для смартфонов, способное выжить после падения на бетон с метровой высоты

Представлено защитное стекло для смартфонов, способное выжить после падения на бетон с метровой высотыЕсть даже видео
Компания Corning представила новое поколение защитного стекла в линейке Gorilla Glass Victus. По словам разработчиков, новейшая форма защиты дисплеев смартфонов повысит их прочность при контакте с «шероховатыми» поверхностями.
Фото: Gizmochina
Представители бренда рассказали, что их новое стекло успешно прошло испытание падением на похожую на бетон поверхность с высоты 1 метра. Более того — соответствующее видео можно посмотреть чуть ниже в нашем материале.
Вице-президент Corning Дэвид Веласкес отмети, что Victus 2 был разработан с учётом все более популярных складных смартфонов. При этом новинка должна «улучшить характеристики защитного стекла для более крупных и тяжёлых устройств».
Сообщается, что первые устройства, оснащённые свежей защитой от Corning, поступят в продажу уже в начале 2023 года.