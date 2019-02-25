Представлены недорогие смартфоны Alcatel 3 и Alcatel 1: цены и сроки выпуска

Alcatel 3 оснащен 5,9-дюймовым HD+ c каплевидным вырезом, соотношением сторон 19,5:9, двойной основной камерой 13 Mп + 5 Mп, фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439, 3 ГБ + 32 ГБ или 4 ГБ + 64 ГБ памяти. Есть слот для карты microSD. Аккумулятор ёмкостью 3 500 мА·ч позволит устройству работать без подзарядки целый день. Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. В третьем квартале 2019 года для него будет доступно обновление до Android 9.0 Pie.

Есть поддержка NFC и платёжной системы Google Pay. Alcatel 3 поступит в продажу в середине второго квартала 2019 года по цене 12 990 рублей (3 ГБ + 32 ГБ) и 14 990 рублей (4 ГБ + 64 ГБ) и будет доступен в двух цветовых вариантах: черно-синий градиент и сине-фиолетовый градиент.

Alcatel 3L отличается цветом металлик, более слабым процессором Snapdragon 429 и меньшим объёмом памяти — 2+16 ГБ. Alcatel 3L появится в продаже также в середине второго квартала 2019 года по цене 10 990 рублей. Он будет доступен в двух цветовых вариантах: черный антрацит и голубой металлик.

Alcatel 1S получил 5,5-дюймовый экран HD+ с соотношением сторон 18:9, двойную основную камеру 13 Мп + 2 Мп, фронтальную на 5 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Speadtrum с частотой 1,6 ГГц, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3060 мАч.

Alcatel 1S поступит в продажу в середине второго квартала 2019 года по цене 6 990 рублей и будет представлен в двух цветовых вариантах: черный металлик и синий металлик.