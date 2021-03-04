Представлены потенциальные хиты Xiaomi Redmi Note 10, 10 Pro и 10 Pro Max
Начнём с самого «народного» аппарата — Redmi Note 10. В основу смартфона лёг чип Snapdragon 678, при этом устройство также получило 6,43-дюймовый Super AMOLED дисплей. В устройстве реализована качественная автоматическая регулировка яркости за счёт использования датчиков с обеих стороны смартфона.
Фронтальная камера Redmi Note 10 получила разрешение 13 Мп, при этом основная камера состоит из четырёх модулей: на 48, 8, 2 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки (33 Вт — от 0 до 100% за 74 минуты).
Redmi Note 10 Pro и 10 Pro Max — два очень похожих аппарата. Отличаются они лишь главным модулем основной камеры: в обычной «прошке» установлен 64 Мп датчик, в то время как в «макс»-версии — 108 Мп.
В остальном они похожи как две капли воды: Snapdragon 732G в качестве основы, 6,67-дюймовый Super AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера в обеих смартфонах 16 Мп, а дополнительные модули основного блока на 8 и 5 Мп. Ёмкость аккумулятора аппаратов составляет 5020 мАч, а быстрая зарядка восполняет его от 0 до 100% за 75 минут.
Что же касательно цены новинок, то тут ситуация следующая:
- Redmi Note 10: 4/64 ГБ — 165 долларов (12 тыс рублей), 6/128 ГБ — 190 долларов (14 тыс рублей).
- Redmi Note 10 Pro: 6/64 ГБ — 220 долларов (16 тыс рублей), 6/128 ГБ — 235 долларов (17,3 тыс рублей), 8/128 ГБ — 260 долларов (19 тыс рублей).
- Redmi Note 10 Pro Max: 6/64 ГБ — 260 долларов (19 тыс рублей), 6/128 ГБ — 275 долларов (20,2 тыс рублей), 8/128 ГБ — 300 долларов (22 тыс рублей).
Старт продаж Redmi Note 10, 10 Pro и 10 Pro Max состоится 16, 17 и 18 марта соответственно.