Представлены потенциальные хиты Xiaomi Redmi Note 10, 10 Pro и 10 Pro Max

В остальном они похожи как две капли воды: Snapdragon 732G в качестве основы, 6,67-дюймовый Super AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера в обеих смартфонах 16 Мп, а дополнительные модули основного блока на 8 и 5 Мп. Ёмкость аккумулятора аппаратов составляет 5020 мАч, а быстрая зарядка восполняет его от 0 до 100% за 75 минут.