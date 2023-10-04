Представлены смартфоны Pixel 8 с самым умным автоответчиком и «фотошопом» лица на фото одним нажатием

Одной из главных особенностей новинок стал «умный автоответчик», который теперь звучит ещё более естественно благодаря обновлённому процессору Google Tensor. Кроме того, камера Pixel 8 Pro получила звание «самой мощной камерной системы».

Но это не всё! Смартфоны также оборудованы функцией «Magic Editor», которая позволяет пользователям редактировать лица на фотографиях одним нажатием. Это стало возможным благодаря генеративному ИИ, встроенному в устройство.

Дизайнеры Google утверждают, что это «самые красивые телефоны, которые они когда-либо создавали». Однако, несмотря на все инновации, внешний вид устройств остался практически неизменным.