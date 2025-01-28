Предзаказы на Samsung Galaxy S25 в России выросли в 5 раз

Линейка Galaxy S25 включает три модели: базовый Galaxy S25, средний Galaxy S25+ и флагманский Galaxy S25 Ultra. Самым популярным выбором покупателей стала топовая версия Galaxy S25 Ultra, на которую пришлось 57% всех предзаказов. Наиболее востребованной конфигурацией этой модели стала версия с 512 ГБ памяти, а лидирующим цветом — черный титан.

Базовая версия Galaxy S25 заняла второе место по числу предзаказов. Покупатели чаще всего выбирали минимальную конфигурацию с 128 ГБ памяти в голубом цвете.

Директор департамента закупок Merlion и «Ситилинк» Николай Пулич отметил, что линейка Galaxy S традиционно вызывает ажиотаж среди российских пользователей. По его словам, новые модели предлагают инновационные технологии на базе искусственного интеллекта, усовершенствованный дизайн и высокую производительность.