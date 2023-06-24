Премьер-министр Австралии дал экспертный совет по защите iPhone от шпионских программ

Албаниз является владельцем айфона и посоветовал другим пользователям этих смартфонов регулярно отключать устройство на 5 минут. По его словам, этого достаточно, чтобы защититься от шпионского софта, работающего в фоновом режиме.

АНБ говорит об этом же. Специалисты спецслужбы рекомендуют как минимум раз в неделю перезагружать смартфон. Для защиты от шпионского ПО вроде Pegasus от израильской NSO это может эффективно помочь. Как отмечается, перезагрузка смартфона «сломает» слежение хакерами за устройством и им понадобится заново проводить процедуру загрузки «шпиона» на смартфон с помощью уязвимостей в операционной системе.

«У каждого из нас есть ответственность за собственную жизнь. Простой совет: выключайте смартфон каждую ночь на пять минут. Для людей, которые слушают меня, делайте это каждые 24 часа, делайте это, пока чистите зубы или чем бы вы ни занимались», — посоветовал премьер Австралии.