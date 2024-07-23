Премиальный Samsung Galaxy Z Fold Slim получит похожий на Galaxy S24 Ultra внешний дисплей

Однако размер внешнего экрана будет меньше — 6.5 дюймов. Внутри устройства будет установлен складной дисплей размером 8 дюймов.

Galaxy Z Fold Slim, ранее известный как Galaxy Z Fold Ultra, будет оснащен титановым корпусом, что сделает его тоньше и легче предыдущей модели. Новинка станет еще более премиальной и дорогой среди складных смартфонов Samsung.

Ожидается, что устройство появится на рынке в IV квартале 2024 года, то есть между октябрем и декабрем.

Пока неясно, где именно он будет доступен — есть слухи, что только в Корее и Китае, но, по словам инсайдера Ice Universe, Slim не следует путать с Samsung W25, который традиционно предназначен исключительно для внутреннего рынка.