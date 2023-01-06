Телефоны
08:20, 06 января 2023
1 мин.

Пресс-фото Samsung Galaxy S23 раскрыли внешний вид и цветовые варианты флагмана

Цветов немало, найдётся практически на любой вкус

В ближайшие 30 дней от Samsung ждут свежей презентации Galaxy Unpacked с анонсом линейки Galaxy S23.

Пресс-фото Samsung Galaxy S23 раскрыли внешний вид и цветовые варианты флагмана

Фото: Android Authority

И вот, получается, практически накануне мероприятия, в Сети всплыли официальные пресс-рендеры новинок. Благодаря им мы теперь знаем, как будут выглядеть смартфоны и какие цветовые варианты устройств предложит корейская компания.

Пресс-фото Samsung Galaxy S23 раскрыли внешний вид и цветовые варианты флагмана

Android Authority

На просочившихся в прессу рендерах изображена задняя часть Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23 Ultra. Судя по ним, обе модели будут представлены в зелёном, чёрном, и розовом цветах. Правда, у Ultra-версии смартфона будет ещё и белый вариант.

1 / 4

Фото: Android Authority

Отметим, что по данным инсайдеров, Galaxy S23 Plus будет иметь те же цветовые варианты, что и базовый Galaxy S23.

Новости партнеров
Новости партнеров