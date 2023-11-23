Пресс-конференция Путина стала причиной переноса презентации отечественного смартфона Р-ФОН

Причиной переноса стала большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина, запланированная на ту же дату. Это событие, не проводившееся два года, считается важным в жизни страны, поэтому было принято решение перенести запуск смартфона.

На презентации гаджета планируется рассказать о пространстве РОСА и о том, как оно объединило все сервисы в одну экосистему.

Также будет представлен отечественный смартфон Р-ФОН на платформе РОСА Мобайл, обсуждены история создания и основные характеристики продукта. Мероприятие пройдет в МИА «Россия сегодня», а онлайн-трансляция будет доступна на официальных сайтах АО «НТЦ ИТ РОСА» и АО «Рутек».