Преступники начали продавать смартфоны со скрытой камерой, снимающие даже при выключенном экране

Эти устройства позволяют снимать фотографии и видео даже при выключенном экране. Стоимость таких телефонов варьируется от $275 до $300.

Преступники удаляют фронтальную камеру и устанавливают её в разъём для наушников. Кроме того, на телефон устанавливается специальное приложение, которое позволяет устройству записывать видео и фото, даже когда оно выключено.

Продавцы утверждают, что эти телефоны «невидимы» и могут быть использованы для тайной съёмки в общественных местах.

Китайская полиция предупреждает граждан избегать покупки подобных устройств, так как они могут быть использованы для нарушения частной жизни. Как минимум, потому что это незаконно.