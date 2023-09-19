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09:01, 19 сентября 2023
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Преступники начали продавать смартфоны со скрытой камерой, снимающие даже при выключенном экране

Надо понимать, что их использование незаконно

В Китае преступники начали продавать модифицированные смартфоны с камерами, спрятанными в разъёме для наушников.

Эти устройства позволяют снимать фотографии и видео даже при выключенном экране. Стоимость таких телефонов варьируется от $275 до $300.

Преступники удаляют фронтальную камеру и устанавливают её в разъём для наушников. Кроме того, на телефон устанавливается специальное приложение, которое позволяет устройству записывать видео и фото, даже когда оно выключено.

Продавцы утверждают, что эти телефоны «невидимы» и могут быть использованы для тайной съёмки в общественных местах.

Китайская полиция предупреждает граждан избегать покупки подобных устройств, так как они могут быть использованы для нарушения частной жизни. Как минимум, потому что это незаконно.

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