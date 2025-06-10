Презентации Apple теряют вау-эффект — почему новые функции iOS не вызвали восторга

Презентации Apple теряют вау-эффект — почему новые функции iOS не вызвали восторгаВо всем виновата сама компания Тима Кука
На WWDC 2025 компания представила очередную порцию улучшений — от прозрачного интерфейса до «умной» Siri и Live Translation. Но большинство пользователей остались равнодушны.
Причина проста: современные технологии эволюционируют медленно и предсказуемо. Google, Microsoft, Netflix и другие давно перешли к фоновым апдейтам, не требующим оваций.
А Apple будто застряла в прошлом — каждое новшество она подаёт как революцию. Хотя по сути это лишь аккуратные правки и косметические обновления.
Да, у компании по-прежнему миллионы лояльных пользователей. Но даже самые заметные изменения последних лет — вроде приватности в iOS, интеграции спутниковой связи или обновления «Сообщений» — редко вызывают восторг. Просто потому, что технология должна быть невидимой — работать лучше, не требуя внимания.
А Apple пока не готова отказаться от роли шоумена.