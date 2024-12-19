Презентация линейки Galaxy S25 пройдет 22 января 2025 года

Опубликовано 19 декабря 2024, 07:411 мин.
Презентация линейки Galaxy S25 пройдет 22 января 2025 годаОсталось чуть больше месяца
Инсайдер Эван Бласс опубликовал утёкшее изображение приглашения на мероприятие Galaxy Unpacked, где будет представлена серия Samsung Galaxy S25.
Презентация состоится 22 января 2025 года, а продажи, вероятно, стартуют уже к концу месяца.
В новой линейке ожидается три модели: Galaxy S25, Galaxy S25+ и флагманский Galaxy S25 Ultra. Устройства будут работать на Android 15 с оболочкой One UI 7 и получат обещание семилетних обновлений, как и их предшественники.
Galaxy S25 Ultra, по слухам, получит улучшенную систему камер, включая основной сенсор на 200 Мп, а также процессор Snapdragon 8 Elite. Младшие модели — Galaxy S25 и S25+ — сохранят прежний набор камер, но пока детали не подтверждены.
Samsung готовит амбициозное начало 2025 года и новые флагманы, как ожидается, станут значительным шагом вперёд в производительности и возможностях камер.