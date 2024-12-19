Презентация линейки Galaxy S25 пройдет 22 января 2025 года

Презентация состоится 22 января 2025 года, а продажи, вероятно, стартуют уже к концу месяца.

В новой линейке ожидается три модели: Galaxy S25, Galaxy S25+ и флагманский Galaxy S25 Ultra. Устройства будут работать на Android 15 с оболочкой One UI 7 и получат обещание семилетних обновлений, как и их предшественники.

Galaxy S25 Ultra, по слухам, получит улучшенную систему камер, включая основной сенсор на 200 Мп, а также процессор Snapdragon 8 Elite. Младшие модели — Galaxy S25 и S25+ — сохранят прежний набор камер, но пока детали не подтверждены.

Samsung готовит амбициозное начало 2025 года и новые флагманы, как ожидается, станут значительным шагом вперёд в производительности и возможностях камер.