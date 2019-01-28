Президент Honor раскритиковал гибкие смартфоны

Президент Honor Джордж Чжао (George Zhao) в интервью журналистам TechRadar объяснил, почему компания пока не собирается делать складные смартфоны с гибкими дисплеями.

По словам топ-менеджера, в компании глубоко изучат тему складных смартфонов, но также помнит, что главное — удобство пользователей. С технологической точки зрения, это хорошее решение, но с точки зрения пользователя — такой смартфон будет толстым и неудобным. С точки зрения Джорджа Чжао гораздо важнее улучшать удобство использования самого смартфона и сервисов.

Интересно, что Honor — это суббренд Huawei, а глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu) на днях подтвердил планы компании представить складной смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.