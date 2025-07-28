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Опубликовано 28 июля 2025, 08:11
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Президент Xiaomi объявил флагманский Xiaomi 16 Ultra «королем мобильной фотографии»

Звучит многообещающе
Президент Xiaomi Лу Вэйбин официально назвал будущий флагманский смартфон Xiaomi 16 Ultra «новой вершиной мобильной фотографии».
Президент Xiaomi объявил флагманский Xiaomi 16 Ultra «королем мобильной фотографии»
© Ferra

Такое заявление он сделал в рамках мероприятия, посвящённого 100-летию Leica в Шанхае, где вручил главе совета директоров компании памятное издание Xiaomi 15 Ultra.

По словам Лу, он «уверен, что Xiaomi 16 Ultra станет новым эталоном в мире мобильной съёмки», подчеркнув амбиции бренда в сегменте флагманских камерофонов.

Ранее в базе данных GSMA были замечены три модели с кодами 2512BPNDAC, 2512BPNDAI и 2512BPNDAG, которые, предположительно, соответствуют китайской, индийской и международной версиям Xiaomi 16 Ultra.

Кроме того, найдены упоминания устройств с индексами 25128PNA1C и 25128PNA1G, которые могут относиться к расширенной версии — вероятно, Xiaomi 16 Ultra Max или 16S Ultra.

По слухам, Xiaomi продолжит сотрудничество с Leica и применит новейшие 1-дюймовые сенсоры в основной камере, а также другие аппаратные и программные улучшения. Анонс новых устройств ожидается в декабре 2025 года.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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