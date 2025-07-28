Президент Xiaomi объявил флагманский Xiaomi 16 Ultra «королем мобильной фотографии»

Такое заявление он сделал в рамках мероприятия, посвящённого 100-летию Leica в Шанхае, где вручил главе совета директоров компании памятное издание Xiaomi 15 Ultra.

По словам Лу, он «уверен, что Xiaomi 16 Ultra станет новым эталоном в мире мобильной съёмки», подчеркнув амбиции бренда в сегменте флагманских камерофонов.

Ранее в базе данных GSMA были замечены три модели с кодами 2512BPNDAC, 2512BPNDAI и 2512BPNDAG, которые, предположительно, соответствуют китайской, индийской и международной версиям Xiaomi 16 Ultra.

Кроме того, найдены упоминания устройств с индексами 25128PNA1C и 25128PNA1G, которые могут относиться к расширенной версии — вероятно, Xiaomi 16 Ultra Max или 16S Ultra.

По слухам, Xiaomi продолжит сотрудничество с Leica и применит новейшие 1-дюймовые сенсоры в основной камере, а также другие аппаратные и программные улучшения. Анонс новых устройств ожидается в декабре 2025 года.