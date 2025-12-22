Президент Xiaomi похвалился первым фото, полученным на камеру Xiaomi 17 Ultra

Снимок с ночным фейерверком сделан в городе Люян и, по словам топ-менеджера, демонстрирует ключевые возможности новой камеры: яркие цвета при сложном освещении, чистые темные области и четко читаемый силуэт ребенка на переднем плане.

Xiaomi 17 Ultra получит продвинутую систему камер, разработанную совместно с Leica. Основой станет дюймовый сенсор, а перископный телевик на 200 Мп будет заметно крупнее модуля в Xiaomi 15 Ultra.