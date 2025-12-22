Президент Xiaomi похвалился первым фото, полученным на камеру Xiaomi 17 Ultra

Опубликовано 22 декабря 2025, 07:221 мин.
Президент Xiaomi похвалился первым фото, полученным на камеру Xiaomi 17 UltraЧто ж, это мы ждем
Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг опубликовал первое фото, снятое на камеру будущего флагмана Xiaomi 17 Ultra.
Снимок с ночным фейерверком сделан в городе Люян и, по словам топ-менеджера, демонстрирует ключевые возможности новой камеры: яркие цвета при сложном освещении, чистые темные области и четко читаемый силуэт ребенка на переднем плане.
Xiaomi 17 Ultra получит продвинутую систему камер, разработанную совместно с Leica. Основой станет дюймовый сенсор, а перископный телевик на 200 Мп будет заметно крупнее модуля в Xiaomi 15 Ultra.
В компании подчеркивают улучшения в съемке при слабом освещении и в работе с динамическим диапазоном.
Презентация смартфона состоится до конца 2025 года, а глобальный релиз ожидается в 2026-м.