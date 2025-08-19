Президент Xiaomi попытался разбить Redmi Note 15 Pro+ молотком, но у него ничего не вышло

Президент Xiaomi попытался разбить Redmi Note 15 Pro+ молотком, но у него ничего не вышлоЖдем анонса со дня на день
Для наглядности он использовал три разных инструмента: малый, средний и большой молоток, а затем проверил телефон на прочность, уронив его с высоты 1,8 метра с помощью маятника. Даже после таких испытаний экран и корпус остались целыми.
Секрет прочности — в использовании нового стекла Xiaomi Longjing, ранее применявшегося во флагманах Xiaomi 14. Его твердость достигает 860HV, а задняя панель выполнена из особо прочного стеклопластика.
По данным компании, смартфон выдерживает 10-кратное усиленное падение и успешно прошёл 50 падений на гранит с двух метров.
Кроме защиты от ударов, Redmi Note 15 Pro+ получил продвинутую влагозащиту. Устройство сертифицировано по стандарту IP69K и сохранило водонепроницаемость даже после испытаний, имитирующих год активного использования.
Напомним, что официальный анонс новинки состоится уже 21 августа.