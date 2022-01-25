При какой температуре смартфон начинает работать со сбоями

По мнению эксперта, смартфоны рассчитаны на те же условия жизни, что и человек. Поэтому их нужно охранять от перепада температур. Устройство не должно быть на воздухе при минус более чем -10 градусах и более +30.

Основные проблемы смартфона при переохлаждении или перегреве — замедление работы и даже отключение. А на морозе аккумулятор может быстро разрядиться. Главное условие — всегда отогревать смартфон в кармане.

Касательно «умных» часов и фитнес-браслетов Маляревский отметил, что они, как правило, находятся на руке, в тепле, поэтому проблемы смартфона им не грозят.

«Если температура воздуха укладывается в диапазон от минус 10 до плюс 30 градусов, и иное отдельно не указано в инструкции, то бояться за свой гаджет не стоит. Тут можно ориентироваться на то, что в большинстве случаев электроника рассчитана на те же условия жизни и деятельности, что и человек. Если температура выше 30 градусов, то мы включаем кондиционер и прячемся в тень, если температура ниже минус 10 градусов, то нам некомфортно на улице. Все это справедливо и для гаджетов», – рассказал эксперт.