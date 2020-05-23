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Причиной "поломки" смартфонов линейки Samsung Galaxy S и Galaxy A могло оказаться приложение "Календарь"

При этом линейка Galaxy Note, судя по всему, никак не пострадала
Буквально за последние сутки в популярной китайской соцсети Weibo появилось огромное количество жалоб от владельцев смартфонов линейки Samsung Galaxy S — по их словам, их девайсы начали сами по себе “ломаться”. Как стало известно, причиной подобной “поломки” могло оказаться… приложение “Календарь”!

Так, по словам владельцев Samsung Galaxy S8, S9 и S10 (а также более ранних моделей) и пользователей некоторых девайсов линейки Galaxy A, их смартфоны ни с того, ни с сего перестали отображать что-либо помимо черного экрана. У некоторых появилась проблема, при которой телефон показывает искаженные символы или просто постоянно перезагружается. При этом, что интересно, в числе “пострадавших” не было замечено ни одного владельца смартфона линейки Galaxy Note, которая также является флагманской у Samsung, но все же не относится к Galaxy S.

В итоге, по прошествии какого-то количества времени, основной версией того, с чем может быть связана данная внезапная “поломка” смартфонов, оказалась версия о проблеме с лунным календарем в приложении “Календарь”. Так, вышеописанные проблемы возникли лишь у тех пользователей, которые не обновили вовремя приложение, в результате чего система начала неправильно рассчитывать время, что и могло привести к системным ошибкам и сбоям.

Автор: Лилик Ми
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