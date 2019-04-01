Придворные процессоры Huawei Kirin скоро станут популярнее, чем независимые от MediaTek

Дочерняя компания Huawei может сместить тайваньскую MediaTek с позиции лидирующего азиатского разработчика чипов в 2019 году по выручке. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.

По данным источников в индустрии, Huawei повышает конкурентоспособность HiSilicon за счёт экономии на большом объёме производства, планируется запуск нового поколения продукции на фирменных чипах, включая сервера, устройства «интернета вещей» и систем искусственного интеллекта. В тоже время китайское правительство прикладывает усилия вывести полупроводниковую область на самоокупаемость, обеспечив независимость.

В 2018 году выручка HiSilicon немногим уступила MediaTek — 7,6 млрд против 7,8 млрд долларов.