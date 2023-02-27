Придётся ли дырявить чехлы для iPhone 15 из-за сенсорной кнопки питания и регулировки громкости

Оказалось, что нет, это не так. Ожидается, что компания разработала эти кнопки были специально разработаны для использования с аксессуарами. А это значит, что у пользователей не должно возникнуть проблем с регулировкой громкости или выключением дисплея при наличии чехла.

В сообщении также говорится, что Apple, возможно, работает с производителями чехлов, чтобы предоставить точные размеры каждой модели iPhone 15 и конкретные детали о новых типах кнопок. Это должно гарантировать одинаковые впечатления независимо от используемого чехла.