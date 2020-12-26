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Приложение "Метро Москвы" на смартфонах Xiaomi ломает проездную карту "Тройка"
Без возможности восстановления
Нескольким ранее функционал приложения “Метро Москвы” расширился - в нем появилась возможность перенести баланс с потерянной или испорченной карты. После выхода соответствующего обновления некоторые владельцы смартфонов Xiaomi начали жаловаться на то, что “Метро Москвы” сломало карту “Тройка”.
Проблема возникает во время привязки “Тройки” к приложению. Так, в момент пополнения баланса карта перестает читаться приложением. Более того, после этого ею невозможно воспользоваться в метро - на турникете появляется надпись “ошибка карты”.
Под негативными отзывами пользователей к приложению, разработчики признали проблему и отметили, что уже начали ее решать. Тем, кто столкнулся с данным багом посоветовали обратиться в сервисный центр, чтобы перенести баланс на новую карту, поскольку старую восстановить уже не получится.