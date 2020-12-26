Приложение "Метро Москвы" на смартфонах Xiaomi ломает проездную карту "Тройка"

Проблема возникает во время привязки “Тройки” к приложению. Так, в момент пополнения баланса карта перестает читаться приложением. Более того, после этого ею невозможно воспользоваться в метро - на турникете появляется надпись “ошибка карты”.

Под негативными отзывами пользователей к приложению, разработчики признали проблему и отметили, что уже начали ее решать. Тем, кто столкнулся с данным багом посоветовали обратиться в сервисный центр, чтобы перенести баланс на новую карту, поскольку старую восстановить уже не получится.